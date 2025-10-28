Varriale: “Cinismo da grande squadra. Concesso un rigore senza immagine chiara”

Il Napoli espugna lo stadio Via del Mare di Lecce per 1-0 grazie al gol di Zambo Anguissa e sul risultato di 0-0 grazie a Milinkovic-Savic che ha parato un rigore tirato da Camarda.

Sull’episodio che ha portato il Lecce a battere il rigore ci sono molti dubbi non essendoci chiare immagini in merito al presunto fallo di mano di Juan Jesus; il giornalista RAI Enrico Varriale, sul proprio profilo X ha commentato l’episodio: “Tre punti d’oro per il Napoli che piega il Lecce con il cinismo della grande squadra. Decide il solito immenso Anguissa dopo che Milinkovic para a Camarda un rigore concesso dal Var senza una immagine chiara. Nella squadra di Conte delude ancora Lucca che non incide“.