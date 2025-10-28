Quando rientra Lukaku? Il belga ha cerchiato in rosso una data precisa

Romelu Lukaku corre veloce verso il recupero. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il belga ha messo nel mirino una data precisa per il rientro in campo: “Lukaku ci prova, con la terapia di riabilitazione che sta affrontando in Belgio: settantacinque giorni da quel pomeriggio di un giorno da cani a Castel di Sangro. Da quella vigilia di Ferragosto sono trascorsi due mesi e mezzo; ce ne vorrà almeno un altro per avvicinarsi al rientro, tra riatletizzazione e lavoro con il gruppo. Lukaku pensa e spera di farcela per la Supercoppa italiana, in programma a dicembre”.

