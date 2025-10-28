Oriali: “De Bruyne fuori almeno 3 mesi, novità su Lukaku”

Lele Oriali, ai microfoni di DAZN ha parlato in merito agli indisponibili azzurri: “De Bruyne? Sapremo qualcosa in più dopo l’intervento, purtroppo sappiamo che starà fuori dai tre ai quattro mesi. Purtroppo. Dispiace anche perché si era inserito molto bene nei nostri schemi, stava dando una grossa mano anche dal punto di vista dell’esperienza. Però questa settimana rientra Lukaku, speriamo di recuperarlo presto, non elenco tutti gli infortuni che abbiamo subito ma siamo riusciti a sopperire sempre a questo. I sostituti sono stati all’altezza”.