Il probabile 11 azzurro contro il Lecce: Lang pronto all’esordio dal 1′

Questa sera alle 18:30, gli azzurri saranno impegnati al Via del Mare contro il Lecce, nell’anticipo della 9ª giornata di Serie A. Come riporta Sky Sport, dopo l’infortunio di De Bruyne, probabile il passaggio al 4-3-3 dal 1′. Recuperati Hojlund e Rrahmani, ma partiranno dalla panchina. Tirano il fiato Buongiorno e Spinazzola, al loro posto pronti Beukema e Olivera. A centrocampo, Elmas insidia McTominay per una maglia, in attacco chance per Lang e Lucca insieme a Politano, con Neres non al 100% dopo la partita con l’Inter.