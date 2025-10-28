Alvino: “Contro tutto e tutti! Il Napoli torna ad essere ad immagine e somiglianza del suo condottiero”

Il Napoli conquista 3 punti vitali a Lecce con un gol di Zambo Anguissa, in un match duro e combattuto.

Il giornalista locale Carlo Alvino, sul proprio profilo X ha commentato la prestazione degli azzurri tornati a non subire gol: “Così si vince in Italia, alla Antonio Conte! Contro tutto e tutti. Ci avevano provato stasera a fermarci con un rigore contro inesistente. Il Napoli torna ad essere una squadra ad immagine e somiglianza del suo grande allenatore.

Senza subire gol, non accadeva da agosto, con una sola rete del “solito” straripante Anguissa, lottando, battagliando, soffrendo. Insomma stasera è bastato essere sporchi, brutti e cattivi per tornare a vincere in trasferta. Si vince così! E ci piace. Se ne facesse una ragione chi storce il naso cui suggerisco di guardare la classifica. Continuiamo a divertirci“.