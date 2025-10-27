Zazzaroni – ” Bergonzi ? Le sue affermazioni su Di Lorenzo sono totalmente fuori luogo “

Hanno fatto molto discutere le affermazioni di Mauro Bergonzi, ex arbitro, nel programma ” La Domenica Sportiva “, dove l’ex direttore di gara ha definito il rigore del Napoli come un errore arbitrale, e accusando il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo di condotta antisportiva. Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha detto la sua in merito sui suoi canali social, ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Mi sta bene che l’ex arbitro Mauro Bergonzi, che conosco come persona educata, sostenga che il rigore su Di Lorenzo non ci fosse (è un’opinione) ma l’affermazione “gesto antisportivo del capitano del Napoli”, che secondo lui avrebbe allargato apposta la gamba sinistra per ricevere il fallo, è totalmente fuori luogo. Ognuno ha la sua storia e quella conta”.