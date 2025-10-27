Tuttosport – ” Infortunio Neres, recupera in vista del Lecce ? Le ultime “

L’edizione odierna di Tuttosport ha riportato delle novità in merito all’infortunio subito da David Neres, durante il match contro l’Inter disputato sabato. Ecco un estratto dell’articolo:

“Il brasiliano, al pari di De Bruyne, non sarà disponibile per la gara di domani a Lecce. La lista degli indisponibili si allunga: Meret, Lobotka, Lukaku e Contini. Le speranze di Conte si concentrano sul recupero di Rrahmani e di Hojlund. Il Napoli da inizio stagione conta già 13 infortuni muscolari. Conte ed il suo staff vogliono intervenire con urgenza per ridurre questa striscia di ko”.