Troise – ” Infortunio De Bruyne, possibile intervento chirurgico per il belga “

Scritto da:
Francesco Napolitano
-

Ciro Troise, giornalista, ha riportato sui suoi canali social delle importanti novità in merito all’infortunio di Kevin De Bruyne. Secondo il giornalista, il fuoriclasse belga potrebbe sottoporsi a un intervento chirurgico, e in questo caso i tempi di recupero si allungherebbero. Ecco il messaggio pubblicato da Troise:

“De Bruyne dovrebbe procedere con intervento chirurgico, l’ipotesi sui tempo di recupero oscilla intorno ai 4 mesi. Un’ipotesi per il rientro in campo è il mese di febbraio ma la situazione va monitorata costantemente”.

