Protti a KKN – ” Cerco di andare avanti. Saluto con affetto tutti i tifosi del Napoli “

Scritto da:
Francesco Napolitano
-

Igor Protti, ex attaccante, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha parlato della sua malattia. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Cerco di andare avanti, dei giorni ci si sveglia bene, altri con vari problematiche, e queste si superano in attesa di avere ulteriori aggiornamenti positivi. Il calcio è una straordinaria comunità che ci unisce per questa grande passione che abbiamo. Saluto tutti i tifosi del Napoli, spero di poter venire presto in questa grandissima città”.

Articolo precedenteCarrera a KKN – ” Conosco bene Conte, è uno dei migliori! Neres falso nove ? Mossa strepitosa “
Articolo successivoNapoli, il report dell’allenamento in vista del Lecce

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE