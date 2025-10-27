Per Lukaku la speranza è la Supercoppa

Per gli azzurri di Conte l’emergenza infortuni è una costante di questo inizio di stagione.

Sabato sera si è infortunato De Bruyne, con Rrhamani, Lobotka e Højlund già fermi da tempo ai box.

Tutto è iniziato a fine ritiro, quando nell’ultima partita del precampionato a Castel di Sangro il centravanti azzurro Lukaku si è procurato una grave lesione muscolare.

Da allora tutto è stato più complicato, con la società che ha dovuto stravolgere la campagna acquisti e dedicare tutti gli sforzi per colmare la casella della punta centrale, trascurando gioco forza altre operazioni avviate (il vice Di Lorenzo ed il centrocampista di scorta).

Adesso, mentre crescono ansia e attesa per l’esito degli esami di De Bruyne proprio per Lukaku sembrano giungere aggiornamenti positivi.

Lo riporta il Mattino, dettagliando che il belga sarà a Napoli la prossima settimana e che il decorso del post infortunio procede bene. A Napoli Lukaku inizierà subito il programma di recupero per il ritorno in campo, che potrebbe essere anticipato per dicembre, in prossimità della data per la Supercoppa Italiana (che inizierà il 18 del mese).