Il Mattino – ” Lukaku, possibile recupero in tempo record: il belga ha come obbiettivo questa data per il rientro “

Scritto da:
Francesco Napolitano
-
Lo sfogo di Lukaku: "Funerale di mio padre non si svolgerà in Belgio, volevano sabotarci!"

Romelu Lukaku può ritornare in campo prima del previsto. A riportarlo è l’edizione odierna de il Mattino, che ha evidenziato come il belga stia recuperando molto bene dall’infortunio subito alla coscia, e sarebbe pronto a tornare a dicembre. Ecco un estratto dell’articolo:

Ha recuperato, e a tempo di record, dalla lacerazione della fibra del retto femorale (muscolo anteriore) della gamba rimediato a Castel di Sangro. Lukaku sarà a Napoli la prossima settimana e inizierà il programma di recupero per il ritorno in campo. Per dicembre potrebbe essere pronto. Addirittura prima della data fissata, la Supercoppa Italiana.

Articolo precedenteTroise – ” Infortunio De Bruyne, possibile intervento chirurgico per il belga “
Articolo successivoAg. Di Lorenzo a KKN – ” Parole di Bergonzi ? Molto gravi, valuteremo azioni legali “

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE