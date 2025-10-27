Il Mattino – ” Lukaku, possibile recupero in tempo record: il belga ha come obbiettivo questa data per il rientro “

Romelu Lukaku può ritornare in campo prima del previsto. A riportarlo è l’edizione odierna de il Mattino, che ha evidenziato come il belga stia recuperando molto bene dall’infortunio subito alla coscia, e sarebbe pronto a tornare a dicembre. Ecco un estratto dell’articolo:

“Ha recuperato, e a tempo di record, dalla lacerazione della fibra del retto femorale (muscolo anteriore) della gamba rimediato a Castel di Sangro. Lukaku sarà a Napoli la prossima settimana e inizierà il programma di recupero per il ritorno in campo. Per dicembre potrebbe essere pronto. Addirittura prima della data fissata, la Supercoppa Italiana.“