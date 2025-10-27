Il Mattino: “La via della gioia”

Spazio per gli azzurri di Antonio Conte nella prima pagine del lunedì del quotidiano napoletano Il Mattino.

Il titolo sopra una bella foto che vede tanti giocatori azzurri della panchina festeggiare McTominay, recita: “La via della gioia” parafrasando il ritrovato connubio tra gioco e risultati, dopo le dolorose sconfitte contro Torino e PSV.

L’occhiello chiarisce: “Dopo il KO all’Inter Conte carica i suoi: “Sempre così” e pone l’accento sulla nota stonata di sabato sera: “De Bruyne choc: fuori 2 mesi”.

Di spalla l’editoriale di Francesco De Luca titola: “Antonio e la sfida al potere” e spiega come l’allenatore azzurro sia l’uomo che sfida il potere nel calcio italiano da sempre detenuto dalle 3 grandi squadre del nord.