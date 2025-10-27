Il Mattino: “La via della gioia”

Scritto da:
Vincenzo Fenza
-
Prima pagina de Il Mattino del 27/10/2025
Il Mattino: "La via della gioia"

Spazio per gli azzurri di Antonio Conte nella prima pagine del lunedì del quotidiano napoletano Il Mattino.

Il titolo sopra una bella foto che vede tanti giocatori azzurri della panchina festeggiare McTominay, recita: “La via della gioia” parafrasando il ritrovato connubio tra gioco e risultati, dopo le dolorose sconfitte contro Torino e PSV.

L’occhiello chiarisce: “Dopo il KO all’Inter Conte carica i suoi: “Sempre così” e pone l’accento sulla nota stonata di sabato sera: “De Bruyne choc: fuori 2 mesi”.

Di spalla l’editoriale di Francesco De Luca titola: “Antonio e la sfida al potere” e spiega come l’allenatore azzurro sia l’uomo che sfida il potere nel calcio italiano da sempre detenuto dalle 3 grandi squadre del nord.

Articolo precedenteSpettacolo e rissa finale nel Clasico della Liga tra Real e Barcellona
Articolo successivoCdS: “Napoli in ansia. De Bruyne rischia un lungo stop”

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE