Il Mattino – ” Infortunio De Bruyne, il giocatore ha una preoccupazione: i dettagli “

L’edizione odierna de il Mattino ha riportato delle importanti novità in merito all’infortunio subito da Kevin De Bruyne in Napoli Inter. Il fuoriclasse belga, riferisce il quotidiano, avrebbe una grande preoccupazione in merito al problema muscolare, ed avrebbe svelato ai suoi familiari e allo staff di aver sentito tirare il muscolo. Ecco un estratto dell’articolo:

” Non sembra avere le sensazioni di tre anni fa. Ha sentito già anche Maesschalck, il luminare che lo segue per infortuni. A 34 anni è ovvio che è preoccupato: lo spavento principale è l’idea di doversi sottoporre a un’altra operazione ma l’ipotesi sembra davvero assai remota”.