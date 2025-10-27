Højlund è recuperato, ma contro il Lecce partirà dalla panchina

Domani, di pomeriggio alle 18:30, il Napoli scende nuovamente in campo, contro il Lecce in trasferta allo stadio di Via del Mare.

Partita insidiosa con i padroni di casa in ripresa, un ambiente ostico e – almeno così è stata l’ultima volta – ostile nei confronti dell’allenatore azzurro Conte, nativo proprio di Lecce.

Il Napoli deve difendere il primo posto, e tentare di allungare rispetto alle inseguitrici.

Tengono sempre banco in casa azzurra le notizie riguardanti gli infortunati. Sembra in via di risoluzione il problema che ha tenuto il centravanti danese Højlund lontano dal campo nelle ultime 3 gare degli azzurri (Torino, PSV e Inter).

Come dettaglia la Repubblica oggi in edicola, Rasmus dovrebbe essere certamente convocato, e partire inizialmente in panchina.

Questo è il piano in vista delle delicate e ravvicinate sfide contro il Como e l’Eintracht per la Champions.

Certa l’assenza di De Bruyne gli azzurri si disporranno con il 4-3-3, con la probabile presenza di Lucca al centro dell’attacco.