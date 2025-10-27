Gds – ” Conte non ha mai avuto la squadra al completo, e a dicembre si aggiungerà un altro guaio “

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha messo in evidenza i problemi e la sfortuna che il Napoli ha dovuto affrontare fino ad adesso in merito agli infortuni, a cui si aggiungerà un altro guaio: la Coppa d’Africa, che porterà via Frank Zambo Anguissa per diverso tempo. Ecco un estratto dell’articolo:

“Il camerunese sicuramente salterà la Supercoppa di Riad, come due stagioni fa. Un altro problema enorme, che costringerà Conte a rinunciare a due dei Fantastici 4 in un momento chiave della stagione. Ora, però, la speranza è di avere al più presto di nuovo in campo Lobotka e magari riuscire a trovare un antidoto contro la sfortuna. I guai fisici sono stati già tanti e hanno toccato tanti giocatori fondamentali per il nuovo Napoli. Da Lukaku a Rrahmani, da Buongiorno a Hojlund, Conte quasi mai ha avuto la squadra al completo”.