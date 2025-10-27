Ferrara a Dazn – ” De Bruyne è un valore aggiunto, non ha mai limitato le prestazioni di McTominay “

Ciro Ferrara, ex giocatore, è intervenuto a DAZN dopo la sfida tra Napoli e Inter, dove ha espresso la sua opinione in merito all’apporto che Kevin De Bruyne sta fornendo agli azzurri e non solo. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Se il Napoli gioca meglio senza De Bruyne? Il secondo tempo di livello senza De Bruyne in campo è una casualità, secondo me. Si parla di un De Bruyne che ha limitato le prestazioni di McTominay… non è vero, guardando i numeri e i gol che ha fatto McTominay, la situazione è identica all’anno scorso, poi lo scozzese nella seconda parte della stagione è stato incredibile, però De Bruyne è un valore aggiunto, non abbiamo controprove di questo”.