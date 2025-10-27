Del Piero a Sky – ” Il Napoli è stato bravissimo perchè ha cancellato subito la disfatta di Eindhoven “

Alex Del Piero, ex giocatore, fra i vari temi affrontati durante il programma “Sky Calcio Club”, ha compiuto un’analisi anche in merito al Napoli. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Le dichiarazioni di Conte? È un messaggio per tutti questo, l’allenatore quando parla, anche davanti ai microfoni, deve pensare ai suoi giocatori, in primis, perché è lì che c’è l’anima e c’è la forza della squadra. Il Napoli è stato bravissimo perché in una giornata ha al 70% cancellato il primo set della Champions, perché questa è la realtà dei fatti. Era stata una sconfitta per tutti indubbiamente imbarazzante, compreso per lui, hanno avuto la possibilità in casa di dare una dimostrazione di forza”.