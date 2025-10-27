Dazn – ” Battibecco Dumfries-Conte, ecco il retroscena “

Davide Bernardi, cronista di DAZN, nel corso della trasmissione Fuoriclasse, ha riportato il motivo che avrebbe fatto scatenare il diverbio tra Dumfries ed Antonio Conte. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Come è nata la lite subito dopo il 2-1? C’è un contatto fra Dumfries e Neres, che rimane a terra, Conte gli dice “Ma stai in piedi” e già lì Dumfries lo manda a quel paese. “Ma che cos’è?”, dice Conte guardando l’arbitro, e poi guardate la faccia di Conte, rivolgendosi a Dumfries, sorride, non è arrabbiato. “Ti sei buttato eh”, sorridendo, della serie “dai, stai su”. Qui non si vede, ma Dumfries l’ha mandato a quel paese, a quel punto iniziano a dirsene di ogni, con Antonio Conte che a Dumfries chiede sostanzialmente di avere rispetto nei suoi confronti. Casualità vuole che la palla esca proprio lì a pochi metri da Antonio Conte, Dumfries si ritrova lì in quella zona di campo, si incontrano di nuovo e poi da qui arriveranno tutti gli altri, compleso Lautaro e martedì vi sveleremo di più”.