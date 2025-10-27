Condò al CorSera – ” Gli assistenti dovrebbero limitarsi, l’errore sul rigore di Napoli Inter è senza senso “

Paolo Condò, giornalista, fra i vari temi discussi nel suo editoriale per il Corriere della Sera, si è soffermato anche sul discusso rigore fischiato a Di Lorenzo. Ecco un estratto dell’articolo:

“Il guardalinee è intervenuto impropriamente per segnalare un rigore che non c’era. Oggi, con il Var, gli assistenti dovrebbero limitarsi, perché la revisione video è una garanzia più solida. Il contatto tra Di Lorenzo e Mkhitaryan c’è stato, ma non era da rigore. Il paradosso è che Mariani ha fischiato proprio sulla base di un intervento che non avrebbe dovuto contare. Un errore che, da un punto di vista logico, non ha alcun senso.“