Cds – ” Come stanno Rrahmani e Hojlund ? Le ultime in vista del Lecce “

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha riportato delle interessanti novità in merito alla situazione degli infortuni in casa Napoli. Con Meret, Lobotka, Neres, De Bruyne e Lukaku fermi ai box, sono invece da valutare le condizioni di Amir Rrahmani e Rasmus Hojlund. Il difensore kosovaro dovrebbe essere presente per la sfida di domani al ” Via del Mare “, ma lo staff azzurro potrebbe anche decidere di preservarlo per la partita contro il Como. Discorso diverso invece per l’attaccante danese, che sicuramente tornerà a disposizione già da domani, ma con ogni probabilità partirà dalla panchina.