Cds – " Come stanno Rrahmani e Hojlund ? Le ultime in vista del Lecce "

Francesco Napolitano
SOCIAL - Hojlund festeggia: "Ci vogliono due per il tango"

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha riportato delle interessanti novità in merito alla situazione degli infortuni in casa Napoli. Con Meret, Lobotka, Neres, De Bruyne e Lukaku fermi ai box, sono invece da valutare le condizioni di Amir Rrahmani e Rasmus Hojlund. Il difensore kosovaro dovrebbe essere presente per la sfida di domani al ” Via del Mare “, ma lo staff azzurro potrebbe anche decidere di preservarlo per la partita contro il Como. Discorso diverso invece per l’attaccante danese, che sicuramente tornerà a disposizione già da domani, ma con ogni probabilità partirà dalla panchina.

