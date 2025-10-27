Carrera a KKN – ” Conosco bene Conte, è uno dei migliori! Neres falso nove ? Mossa strepitosa “

Massimo Carrera, allenatore, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, dove ha espresso la sua opinione in merito ad Antonio Conte e sul periodo del Napoli. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Conosco bene Antonio Conte e ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei migliori allenatori che ci sono in circolazione, lui sa come ripartire dopo momenti difficili e lo ha fatto vedere subito. Neres falso nove è una mossa strepitosa, lui ha fatto capire ai nuovi arrivati che bisogna mettersi in riga perché ci sono molte partite e ci sarà bisogno di tutti. Il Napoli sarà la squadra da battere per tutto il campionato”.