Ag. Di Lorenzo a KKN – ” Parole di Bergonzi ? Molto gravi, valuteremo azioni legali “

Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio Goal’, programma di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue dichiarazioni in merito alle parole dell’ex arbitro Bergonzi sull’attuale capitano del Napoli:

“Avrei preferito non parlare oggi perché ci siamo dati una linea, ossia parlare il meno possibile. Ma non ne posso fare a meno perché Bergonzi dice cose gravi. Finché vuole giudicare se è rigore o no va bene, è una valutazione tecnica arbitrale e a me sta bene. Non mi sta bene quando Bergonzi, in una tv pubblica e pagata da noi e che quindi dovrebbe portarlo a pensare di più a ciò che dice, non sia corretto e dica queste cose. Prima di parlare, Bergonzi dovrebbe studiare la storia di Di Lorenzo, che è stato un esempio di lealtà e correttezza sportiva in tutta la carriera. Vorrei ricordare al signor Bergonzi due cose importanti. Di Lorenzo non veniva espulso, prima di Manchester, da dodici anni. E questo fa capire la sportività di questo calciatore. Vorrei anche ricordare a Bergonzi che gli stessi arbitri hanno dichiarato che il capitano più corretto della Serie A è Giovanni Di Lorenzo. Sono state fuori luogo le parole di Bergonzi. Di Lorenzo è uno dei giocatori-simbolo della Nazionale, tra le altre cose. In più volevo dire al signor Bergonzi: guardate tutti quelli che fanno il suo lavoro nelle altre televisioni, si sono limitati a giudicare l’episodio. Lui che dovrebbe fare lo stesso, ancor di più perché lavora nella televisione pubblica, si permette di andare oltre e giudicare il comportamento. Mi dispiace che la Rai permetta a questo signore di andare altre. La Rai dovrebbe fargli capire che deve limitarsi a giudicare l’episodio arbitrale. Vorrei vedere cosa diceva Bergonzi in Milan-Fiorentina, quando è stato decretato un rigore inesistente per fallo di Parisi su Gimenez, anche lì ha detto che era antisportivo? Fa due pesi e due misure. Non può usare il termine ‘antisportivo’. Valuteremo azioni legali nei confronti di Bergonzi e della Rai. La lealtà e la correttezza fanno parte della storia di Di Lorenzo, Bergonzi dovrebbe dedicare una puntata a chiedere scusa a Di Lorenzo per tutto quello che ha detto. Perché non ha usato gli stessi termini per Gimenez?”.