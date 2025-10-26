Zazzaroni: “Gli sciacalletti sono tornati subito nella tana”

Il giorno dopo della vittoria del Napoli contro l’Inter, il malumore dopo il brutto match contro il PSV sembra alle spalle.

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato la prestazione di ieri: “L’antipatia del vincente. Gli sciacalletti, brava gente, sono tornati subito nella tana. Il loro è stato un blitz di tre giorni. Si ripresenteranno alla prossima sconfitta del Napoli. Perché è così che funziona. Da noi più che altrove. Conte è antipatico, piange troppo e sempre – ululano come lupi ma restano degli sciacalletti – e per questo viene punito quando cade.

Nessuno gli allunga una mano per farlo rialzare. Che si arrangi. E poi – ripetono – quando Antonio si ritrova con il doppio impegno va in difficoltà: scorrete il suo storico. Un luogo comune dietro l’altro. Come se tutto e tutti restassero fermi al via, non cambiassero mai. E invece Conte è cambiato, e tanto”, fa notare Zazzaroni. Che in conclusione aggiunge: “Ci vuole calma, ripete sempre un allenatore che mi è molto caro. In particolare quando il campionato non ha ancora espresso compiutamente valori e gerarchie. Non mi aspetto retromarce: uno sciacallo – pur se “etto” – autocritico non esiste”.