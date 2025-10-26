Starace: “Il Napoli è una squadra Contiana”

Il Napoli riesce a riscattarsi dopo la sconfitta per 6-2 contro il PSV in Champions League, battendo l’Inter 3-1 e portandosi al primo posto in classifica. Decisivi i gol di De Bruyne su rigore (33′), McTominay (54′) e Anguissa (66′): per gli ospiti a segno Calhanoglu, anche lui su rigore (59′). Dopo la partita, lo storico magazziniere dei Partenopei, Tommaso Starace, è intervenuto ai microfoni di SportItalia. Ecco le sue parole al giornalista Tancredi Palmeri: “Emozione eccezionale stasera per questa vittoria. Qualcuno pensava che il Napoli fosse morto, invece siamo resuscitati. Questa è una squadra Contiana“.