SSC Napoli, il report dell’allenamento in vista del Lecce

Questa mattina gli azzurri di Antonio Conte, dopo la vittoria sull’Inter per 3-1, si sono allenati per preparare la gara di martedì contro il Lecce. Ecco il comunicato ufficiale della SSC Napoli:

“SSC Napoli Training Center- Dopo la vittoria di ieri, gli azzurri tornano ad allenarsi in vista del match di martedì pomeriggio, al Via del Mare, al cospetto del Lecce. Coloro che hanno giocato dal primo minuto contro l’Inter hanno svolto lavoro di scarico. Il resto del gruppo ha effettuato una seduta tecnico-tattica”.