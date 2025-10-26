Spettacolo e rissa finale nel Clasico della Liga tra Real e Barcellona

Nel pomeriggio è andato in scena uno spettacolare e infuocato Real Madrid – Barcellona.

A spuntarla sono stati i blancos padroni di casa, che si sono imposti con il punteggio di 2 – 1.

In rete Mbappè, pareggio blaugrana con F. Lopez e rete del definitivo vantaggio madrilista ad opera di Bellingham.

Partita veloce e divertente con spettacolari cambi di gioco e prestazioni individuali delle stelle in campo davvero sopra le righe.

In evidenza Vinicius jr. a tratti incontenibile, in ombra invece Lamine Yamal.

Szczesny ha parato un rigore a Mbappè.

Brutto però il finale: al termine della gara i madrilisti, in particolare Carvajal e Vinicius jr. hanno provocato Yamal – che alla vigilia aveva speso parole tutt’altro che amichevoli nei confronti dei rivali – inevitabile la rissa che ha coinvolto gran parte dei partecipanti.

In campo sono dovute intervenire le forze dell’ordine, e si prevedono provvedimenti disciplinari per i più esaltati.

In classifica prende il largo il Madrid che adesso, dopo 10 giornate, è 5 punti avanti ai rivali di sempre del Barcellona.