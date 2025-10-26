SKY – Per De Bruyne si teme una lesione di alto grado

Nonostante la vittoria del Napoli contro l’Inter di ieri sera, c’è apprensione per Kevin De Bruyne che è uscito dal campo in lacrime nel primo tempo della partita per un problema muscolare. Come riportato da SKY Sport, si teme una lesione di alto grado per il fuoriclasse belga: in questo caso De Bruyne starebbe fuori per parecchio tempo e i tempi di recupero sarebbero molto lunghi. Le condizioni di De Bruyne saranno monitorate nelle prossime ore, si aspetta l’ufficialità del club Partenopeo sull’entità dell’infortunio