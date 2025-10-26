Schira- Spinazzola pronto al rinnovo: i dettagli

RAI - Spinazzola: "Conte? Ha alzato il mio livello, bisogna giocarci il Mondiale"

Leonardo Spinazzola è uno degli uomini più in forma del Napoli in questo inizio di stagione.

Il terzino italiano, ieri protagonista contro l’Inter con l’assist per il 2-0 di McTominay, sarebbe pronto a rinnovare il proprio contratto con il club azzurro fino al 2027.

L’esperto di mercato Nicolò Schira, sul proprio profilo X si è soffermato sui dettagli dell’operazione: “Leonardo Spinazzola si avvicina all’estensione del suo contratto con il Napoli fino al 2027 con l’opzione per il 2028 al raggiungimento di determinate condizioni”.

