Posticipo Lazio – Juventus, ecco le formazioni

Tra poco inizia l’importante posticipo tra Lazio e Juventus all’Olimpico di Roma.

Padroni di casa alle prese con numerose assenze per infortunio, ospiti con Tudor che si gioca una discreta fetta di credibilità dopo le ultime prestazioni abbastanza negative e con la vittoria che manca da troppo.

Sarri sceglie ancora Basic e si affida in attacco a Isaksen. Tudor opta per la difesa a 4 e in attacco schiera insieme Vlahovic e David.

Ecco le scelte in dettaglio dei due tecnici:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.

In panchina: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Patric, Vecino, Pedro, Noslin, Belahyane, Hysaj, Provstgaard.

Allenatore: Sarri.

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Conceicao, Koopmeiners, Locatelli, McKennie; Vlahovic, David.

In panchina: Di Gregorio, Fuscaldo, Yildiz, Zhegrova, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Miretti, Rugani, Joao Mario, Pedro Felipe.

Allenatore: Tudor.