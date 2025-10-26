Marotta: “La partita si è decisa con il rigore dato al Napoli”

Giuseppe Marotta, Presidente dell’Inter, è intervenuto nel corso della trasmissione Il Sabato Al 90′, andato in onda su RAI 2. Il numero uno dei nerazzurri ha parlato della sconfitta dell’Inter per 3-1 in trasferta contro il Napoli, in particolare del rigore dato ai padroni di casa, poi segnato da Kevin De Bruyne. Ecco le parole di Marotta: “Il mio intervento mira a dare contributo d’analisi sulla decisione del rigore dato al Napoli. Il direttore di gara è stato condizionato dall’assistente, nonostante fosse in una posizione migliore. Io sono per la centralità dell’arbitro, lui o chiede l’intervento delle immagini oppure resta con la sua scelta. Da quel momento la gara ha preso un’indicazione diversa, anche se il Napoli l’ha legittimata meritatamente negli ultimi 20 minuti. Rocchi dice che i rigorini non si possono dare ed io vorrei capire come si classifica il rigore dato al Napoli. Rivedendo le immagini non è rigore, andiamo via arrabbiati e delusi per come abbiamo perso questa partita. Bisogna dialogare con gli arbitri, capendo quando adoperare al VAR. Contro il Napoli c’era stata una situazione inedita, era da tanto che un assistente non aveva un ruolo così principale. Io sono per la centralità dell’arbitro“.