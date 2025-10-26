Lecce-Napoli, probabili scelte: Lucca pronto a tornare dal 1′

Il Napoli dopo la gran vittoria sull’Inter per 3-1, si prepara per affrontare il Lecce di Eusebio Di Francesco allo stadio Via Del Mare. La gara si disputerà martedì alle ore 18:30 e sarà visibile su DAZN.
Antonio Conte oltre gli infortuni precedenti, dovrà fare a meno anche di Kevin De Bruyne e probabilmente anche di David Neres. Queste le probabili formazioni:
Lecce (4-3-3): Falcone, Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo, Kaba, Berisha, Coulibaly, Pierotti, Stulic, Tete Morente. all. Di Francesco
Napoli (4-1-4-1): Milinkovic Savic, Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Olivera, Gilmour, Politano, Anguissa, McTominay, Spinazzola, Lucca. all. Conte