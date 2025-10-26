Lecce, Di Francesco: “Napoli? Studierò questa gara nel miglior modo, tutti possono giocare”

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, dopo la sconfitta contro l’Udinese ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa. Il tecnico ex Venezia, ha parlato anche della gara di martedì contro il Napoli, ecco le sue parole;

“Non possiamo appoggiare il risultato della prima frazione soltanto su un calciatore, abbiamo commesso troppi sbagli tutti. Avessi cambiato 3-4 calciatori capirei, ma ne ho cambiato soltanto uno rispetto alla gara precedente, legata a molte vicende e non è da questa cosa che arriva il risultato della prima frazione.

Maleh è un calciatore che può andare in varie zone, dipende dalla gara: Pierotti ha fatto bene venendo più al centro del campo e andando poco sulla fascia. Si va sempre più sul calciatore ma non ne parlerei, tutti possiamo migliorare. Possono giocare tutti, dipende dalla gara che si deve fare, col Napoli ci potranno essere dei cambi. Studierò questa gara nel miglior modo e farò delle scelte nuove”.