In Turchia Osimhen continua a segnare ed il Galatasaray è in fuga

Dopo i successi dell’anno passato (campionato e coppa nazionale) continua il momento felice del Galatasaray e del suo centravanti ex azzurro Victor Osimhen.

Il nigeriano – proprio questa estate, dopo un estenuante tira e molla – è stato ceduto ai turchi del Galatasaray che, al momento, dopo 10 turni di campionato sono già saldamente al comando della Super Lig Turca, con 5 punti di vantaggio sulla seconda, il Trabzonspor.

Per Osimhen reti e buone prestazioni anche in Champions; il tranquillo campionato turco sembra fatto su misura per lui. Chissà se sogna una sfida contro il Napoli i Champions.