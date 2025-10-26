Il Roma: “Oje vita, oje vita mia”

“Oje vita, oje vita mia”. Con questa celebre citazione napoletana apre la prima pagina de Il Roma di oggi, celebrando la straordinaria vittoria del Napoli di Antonio Conte contro l’Inter, diretta concorrente per lo Scudetto.

Nel sommario, il quotidiano esalta la prestazione dominante degli azzurri: “È tornato il Napoli da scudetto: De Bruyne, McTominay e Anguissa travolgono l’Inter e regalano la vetta.” vittoria pesantissima, che rilancia il Napoli in testa alla classifica e conferma la forza della squadra allenata da Conte, capace di reagire dopo un periodo complicato e di ritrovare intensità, qualità e concretezza.



