Il Mattino – Paura per De Bruyne: il Napoli teme un lungo stop

L’indomani di Napoli-Inter è carico di tensione per le condizioni di Kevin De Bruyne, uscito dolorante durante la sfida vinta dagli azzurri al Maradona. In attesa del comunicato ufficiale della SSC Napoli, le prime indiscrezioni lasciano trapelare preoccupazione: il fantasista belga avrebbe accusato un risentimento muscolare che potrebbe rivelarsi più serio del previsto, con il rischio di compromettere il finale del 2025.

Come riportato da Il Mattino, De Bruyne si sottoporrà oggi agli esami strumentali per valutare l’entità del problema e definire i tempi di recupero. Il giocatore ha già avuto in passato guai simili al bicipite femorale, che lo avevano costretto a lunghi stop sia due anni fa sia durante l’ultima stagione al Manchester City.

I segnali arrivati dal campo non sono incoraggianti: il numero 17 azzurro è apparso visibilmente dolorante al momento della sostituzione. In casa Napoli cresce così la paura di dover fare a meno del proprio leader tecnico, un’assenza che peserebbe enormemente sul progetto di Antonio Conte e sugli obiettivi stagionali del club.