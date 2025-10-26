Il Mattino – Neres in dubbio per Lecce-Napoli, la situazione

Nonostante la vittoria di ieri contro l’Inter, per il Napoli aumentano gli infortuni. Dopo gli stop di Rrahmani, Lobotka, Hojlund e Meret, anche De Bruyne e Neres hanno avuto problemi ieri. Se da una parte il fuoriclasse belga rischia un lungo stop, le condizioni di Neres, che ieri è uscito dal campo leggermente addolorato, non sembrano così gravi. Come riportato dal quotidiano Il Mattino, per l’esterno brasiliano si tratta di un affaticamento muscolare che può disturbare le fasi di recupero verso le prossime partite. E’ molto improbabile, dunque, che Neres giochi da titolare contro il Lecce martedì, visto anche lo spazio troppo ravvicinato tra le due partite di campionato. Oggi Neres si sottoporrà alle prime valutazioni dello staff medico di Castel Volturno. Tuttavia, l’esterno brasiliano non ha denunciato alcun problema fisico mentre lasciava il Maradona al termine della partita di ieri contro l’Inter.