Il Mattino – Mariani e Bindoni rischiano un lungo stop

Non sono affatto mancate le polemiche arbitrali dopa la vittoria del Napoli ieri sera contro l’Inter per 3-1. Il motivo principale per le polemiche è il rigore assegnato dall’arbitro Mariani ai Partenopei per un fallo di Mkhitaryan su Di Lorenzo, segnato poi da De Bruyne: la società nerazzurra si è lamentata apertamente con i vertici arbitrali, anche nel post-partita. Infatti, come riportato dal quotidiano Il Mattino, l’arbitro Mariani e il guardalinee Bindoni (che ha segnalato il rigore) rischiano uno stop molto lungo: Mariani rischia circa un mese, mentre Bindoni sarà probabilmente messo a riposo per più tempo. L’AIA ha già rivisto le fasi cruciali e l’osservatore ha bocciato l’arbitraggio di Mariani nella sua relazione.