Ghoulam: “Risposta di personalità del Napoli dopo la sconfitta di martedì”

Faouzi Ghoulam, terzino del Napoli dal 2014 al 2022, ha parlato ai microfoni di SKY Sport della vittoria dei Partenopei in casa contro l’Inter per 3-1. Ecco le sue parole: “Ci aspettavamo una risposta del Napoli dopo la brutta sconfitta contro il PSV. E’ arrivata una risposta di personalità contro una squadra forte reduce da un buon momento. Più del risultato ci aspettavamo una risposta da parte dei giocatori perché Conte li ha messi davanti alle loro responsabilità, mi verrebbe da dire che ha risposto la squadra dell’anno scorso. C’è stata tanta fase difensiva, per poi ripartire con due grandissimi gol“.