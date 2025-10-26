GdS – Furia Inter nell’intervallo per la decisione del rigore

Finisce 3-1 il big match giocato ieri tra Napoli e Inter, con la squadra di Conte che si porta in testa alla classifica in attesa di Sassuolo-Roma oggi pomeriggio (se i giallorossi vincono ci sarà l’aggancio in classifica). Tuttavia, ha fatto discutere molto l’arbitraggio, soprattutto per il rigore assegnato ai padroni di casa, nel primo tempo sul risultato di 0-0, per un fallo di Mkhitaryan su Di Lorenzo (rigore poi segnato da De Bruyne). Come riportato dalla Gazzetta Dello Sport, i giocatori dell’Inter sono andati su tutte le furie nel corso dell’intervallo della partita dopo aver riguardato le immagini del fallo di Mkhitaryan che ha portato al rigore per il Napoli: dallo spogliatoio si sentono delle urla, “No, dai, ma che fallo?“. Nel frattempo, anche Marotta scende negli spogliatoi per confrontarsi con Chivu e capire la posizione dei giocatori.