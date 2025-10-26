Gazzetta dello Sport: “Cima al veleno”

La sfida scudetto tra Napoli e Inter finisce con un successo azzurro per 3-1 al Maradona, ma il post-partita è infuocato. La Gazzetta dello Sport titola “Cima al veleno”, riferendosi non solo alla vittoria che riporta il Napoli in vetta, ma anche alle accese polemiche nate dopo il triplice fischio.



Marotta ha duramente contestato l’arbitraggio, mentre Conte ha replicato criticando l’atteggiamento del dirigente nerazzurro. A rendere il clima ancora più teso, il litigio in campo tra lo stesso allenatore partenopeo e Lautaro Martinez. Un finale incandescente per una sfida che va ben oltre il risultato.