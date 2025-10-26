Frank Anguissa MVP: prestazione da urlo e gol spettacolare

Frank Anguissa è stato il protagonista assoluto di Napoli-Inter, conquistando nuovamente il premio MVP grazie a una prestazione da 8, secondo il Corriere dello Sport. Il centrocampista ha realizzato un gol spettacolare, superando la difesa nerazzurra, evitando Dumfries e incrociando il sinistro con grande tecnica ed esuberanza. Durante i suoi 90 minuti in campo ha mostrato volume di gioco, duelli vinti (ben 7) e grande intensità, risultando il migliore in campo.

Anche Tuttosport esalta la sua prova: “Il 3-1 è un suo one man show, semplicemente straordinario. Nel primo tempo, con un tacco visionario, aveva liberato Di Lorenzo in area, confermando una prestazione monumentale”. La Gazzetta dello Sport assegna mezzo punto in meno, ma sottolinea: “Il gol che ha chiuso il match è lo spot di una prestazione dominante: Anguissa si è abbattuto sulla mediana dell’Inter come una palla da bowling”.