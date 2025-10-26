Corriere dello Sport – Napoli: “Neres ko, in dubbio contro il Lecce”

Non c’è pace per il Napoli, che dopo l’infortunio di Alex Meret deve fare i conti con altre due tegole pesanti. Come riporta Il Corriere dello Sport, Kevin De Bruyne ha riportato un problema muscolare che lo terrà lontano dal campo per diverse settimane, mentre David Neres rischia di saltare la prossima gara contro il Lecce.

L’attaccante brasiliano, uscito accasciato nel secondo tempo del match con l’Inter, sarà valutato nelle prossime ore, ma l’ottimismo è minimo. Antonio Conte potrebbe essere costretto a modificare l’assetto offensivo e tornare al tridente puro per fronteggiare l’emergenza. Una nuova prova di forza per un Napoli già alle prese con un avvio di stagione ricco di ostacoli.



