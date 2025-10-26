Corriere dello Sport: “Contatto leggero, ma il VAR non può intervenire”

Il Napoli supera l’Inter anche grazie al calcio di rigore trasformato da Kevin De Bruyne, assegnato dall’arbitro Mariani per un contatto tra Mkhitaryan e Di Lorenzo. Ma il penalty era davvero da fischiare? Secondo la moviola del Corriere dello Sport, si tratta di un episodio molto dubbio, simile a quello che un anno fa fece infuriare Conte in Inter-Napoli per un contatto leggero tra Anguissa e Dumfries. Curiosamente, anche allora il direttore di gara era Mariani.



Nell’azione incriminata, Di Lorenzo allarga la gamba per proteggere il pallone, mentre Mkhitaryan lo tocca leggermente al polpaccio. Acerbi, che interviene sul pallone, non commette alcuna infrazione. Il rigore è stato giudicato “leggerino”, ma — come spiegato — in presenza di contatto il VAR non può intervenire, proprio come accaduto ieri sera.