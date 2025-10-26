Corriere della Sera – Napoli ritrova energia e vetta

Il Napoli supera l’Inter e riconquista la vetta della Serie A in una serata di grande intensità e carattere. Una vittoria fondamentale non solo per la classifica, ma anche per il momento che la squadra di Antonio Conte sta vivendo. Nonostante il nuovo stop di Kevin De Bruyne, uscito per un problema al flessore dopo aver realizzato il rigore dell’1-0, gli azzurri hanno mostrato una reazione di forza e identità.



Come riporta il Corriere della Sera, l’uscita del belga ha quasi liberato l’energia del gruppo: McTominay e Anguissa, con due gol di pura potenza, hanno trascinato il Napoli verso un successo che segna la svolta. Chivu e l’Inter, invece, hanno pagato la maggiore intensità e la determinazione ritrovata della squadra partenopea.