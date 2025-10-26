CdS-Per De Bruyne si teme lo strappo: fissati gli esami

Scritto da:
Nicola Penta
-

Nella vittoria del Napoli contro l’Inter per 3-1, il belga Kevin De Bruyne si è infortunato dopo aver calciato il rigore che ha portato in vantaggio gli Azzurri.

Sia a Napoli che in Belgio cresce la preoccupazione sulle condizioni del campione ex City; secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport il belga avrebbe abbandonato il Maradona in stampelle e tra oggi e domani si sosterranno gli esami strumentali per capirne le condizioni.

Si teme per uno strappo muscolare al bicipite femorale, zona già colpita più volte nella carriera di Kevin.

