Capello: “Napoli compatto e cinico, sembrava l’Inter vista fino a ieri”

Fabio Capello, storico allenatore di Milan e Juve, a La Gazzetta dello Sport ha analizzato il match vinto dal Napoli contro l’Inter: “Napoli-Inter è stata lo specchio di questo campionato, dove tutto cambia molto, molto rapidamente. Al fischio finale ho avuto l’impressione che le parti si fossero invertite: il Napoli sembrava l’Inter vista fino a ieri, una squadra compatta, determinata e cinica che non perdeva un colpo da metà settembre; l’Inter sembrava il Napoli in ginocchio tra Torino e Eindhoven, una squadra disordinata, vulnerabile e in crisi di identità”.

Perché se è vero che a spostare gli equilibri della partita è stato un rigore inesistente, quello con cui De Bruyne ha sbloccato la gara, è altrettanto vero che questo non è e non può essere un alibi per i nerazzurri. Al di là della reazione di orgoglio che ha portato alla traversa di Bastoni e al palo di Dumfries nel finale del primo tempo, l’Inter è stata irriconoscibile. Ad ogni palla persa si aprivano praterie per le ripartenze del Napoli , la cosa che mi ha sorpreso di più è la mancanza di equilibrio tra i reparti. Era quello il punto di forza che aveva spinto Lautaro e compagni a infilare sette vittorie consecutive tra campionato e Champions. Ecco, forse proprio il successo contro il Saint-Gilloise in coppa ha finito per esaltare troppo i nerazzurri, l’eccesso di sicurezza nel calcio può giocare brutti scherzi”.