Brutte notizie per l’Inter: si prevede lungo lo stop per Mkhitaryan

Prime notizie più chiare a seguito degli infortuni occorsi ieri nella gara tra Napoli e Inter.
Il centrocampista armeno dei nerazzurri Mkhitaryan dovrebbe aver accusato un problema ai muscoli flessori della coscia sinistra, che secondo le prime stime e le sensazioni non positive delle ultime ore, potrebbero tenerlo lontano dai campi per circa un mese.
Il centrocampista si è infortunato al minuto 32 della gara, proprio commettendo il fallo del rigore – contestato ma chiaro a termini di regolamento – sul capitano azzurro Di Lorenzo.
Il giocatore 36enne domani verrà sottoposto agli esami strumentali; si tratta di una tegola per Chivu, anche in relazione alle scarse garanzie offerte dai centrocampisti di scorta, con le prove di Zielinsky e Frattesi ultimamente mai pienamente convincenti.