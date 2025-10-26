Brutte notizie per l’Inter: si prevede lungo lo stop per Mkhitaryan

Scritto da:
Vincenzo Fenza
-
Inter, Mkhitaryan: "Partita che può regalarci la finale, vogliamo fare bene"
fonte: profilo Instagram @micki_taryan

Prime notizie più chiare a seguito degli infortuni occorsi ieri nella gara tra Napoli e Inter.

Il centrocampista armeno dei nerazzurri Mkhitaryan dovrebbe aver accusato un problema ai muscoli flessori della coscia sinistra, che secondo le prime stime e le sensazioni non positive delle ultime ore, potrebbero tenerlo lontano dai campi per circa un mese.

Il centrocampista si è infortunato al minuto 32 della gara, proprio commettendo il fallo del rigore – contestato ma chiaro a termini di regolamento – sul capitano azzurro Di Lorenzo.

Il giocatore 36enne domani verrà sottoposto agli esami strumentali; si tratta di una tegola per Chivu, anche in relazione alle scarse garanzie offerte dai centrocampisti di scorta, con le prove di Zielinsky e Frattesi ultimamente mai pienamente convincenti.

Articolo precedenteLecce, Di Francesco: “Napoli? Studierò questa gara nel miglior modo, tutti possono giocare”
Articolo successivoLazio-Juventus 1-0: Basic fa volare Sarri, Tudor ora è a rischio

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE