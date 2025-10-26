Biazzo: “Conte da 8, gli è riuscito tutto”

Dopo la clamorosa sconfitta per 6-2 in Champions League contro il PSV, il Napoli è ripartito in campionato vincendo il big match contro l’Inter per 3-1.

Il giornalista locale Salvatore Biazzo, nel corso della trasmissione “La Partita dei Campioni” ha commentato la prestazione degli azzurri: “A Conte do 8, non si riparte così facilmente dopo 6 gol. Ha cambiato tatticamente e gli è riuscito tutto. Il Napoli mi é piaciuto molto, sopratutto dopo la prima fase un po difficile poi è uscito con grande convinzione”.