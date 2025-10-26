Ancora una sconfitta per il Nottingham Forest di Ndoye, adesso in zona retrocessione

Deludente inizio di stagione per il Nottingham Forest, dopo i proclami della vigilia e la costosa campagna acquisti.
La squadra inglese al momento è terzultima nella classifica della Premier, dopo 9 gare.
Oggi la squadra è stata sconfitta in trasferta per 2-0 dall’ottimo Bournemouth, secondo in classifica alle spalle dell’Arsenal capolista.
Finora non incide l’esterno svizzero Ndoye, in estate lungamente inseguito dal Napoli.
Intanto sono già 3 i tecnici avvicendatisi sulla panchina del Nottingham quest’anno: ha cominciato Nuno Espirito Santo, seguito da Ange Postecoglou questa settimana esonerato per far posto a Sean Dyche.