Ancora una sconfitta per il Nottingham Forest di Ndoye, adesso in zona retrocessione

Vincenzo Fenza
fonte foto: Instagram @officialnffc

Deludente inizio di stagione per il Nottingham Forest, dopo i proclami della vigilia e la costosa campagna acquisti.

La squadra inglese al momento è terzultima nella classifica della Premier, dopo 9 gare.

Oggi la squadra è stata sconfitta in trasferta per 2-0 dall’ottimo Bournemouth, secondo in classifica alle spalle dell’Arsenal capolista.

Finora non incide l’esterno svizzero Ndoye, in estate lungamente inseguito dal Napoli.

Intanto sono già 3 i tecnici avvicendatisi sulla panchina del Nottingham quest’anno: ha cominciato Nuno Espirito Santo, seguito da Ange Postecoglou questa settimana esonerato per far posto a Sean Dyche.

