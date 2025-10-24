Repubblica – Conte potrebbe cambiare modulo per la partita contro l’Inter

Il Napoli affronta l’Inter domani sera con l’obiettivo di superare i nerazzurri in classifica, ma soprattutto di riscattare la sconfitta per 6-2 contro il PSV in Champions League. Non ci sarà Hojlund, che salta la sua terza partita di fila visto che non si è ancora ripreso del tutto dall’affaticamento muscolare alla coscia sinistra. Come riportato dal quotidiano La Repubblica, visto il forfait dell’attaccante danese, e il periodo complicato di Lucca, Conte potrebbe puntare su un falso nueve per la partita di domani, ovvero uno tra Neres e De Bruyne. Tuttavia, non è da escludere un cambio di modulo: il tecnico pugliese, infatti, potrebbe schierare un 4-4-2 domani, con McTominay pronto ad avanzare in supporto alla prima punta.